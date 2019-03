Groen hekelt komst woongebied: “Zwevegem, klimaatstad? Open ruimte wordt volgebouwd” Joyce Mesdag

26 maart 2019

19u14 0 Zwevegem Er komen een 100-tal woningen langs de Stedestraat in Zwevegem. De gemeenteraad keurde maandag de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken goed tijdens de zitting , tegen de zin van Groen. “Dat is wéér een terrein van 4,6 hectare dat verhard wordt, terwijl het niet nodig is”, zegt raadslid Yves De Bosscher.

“Een recente woonstudie van Leiedal wees uit dat het aanbod aan woningen in de hele regio 4,2 keer hoger is dan de vraag", stak raadslid De Bosscher van wal. “Voor onze gemeente is dat 8 keer. Waarom dan nog woningen bijbouwen? Het argument van de burgemeester dat er wél nog vraag is, aangezien de woningen die gebouwd worden nog altijd verkocht geraken, willen we counteren. Als elke gemeente zo redeneert, blijven we met zijn allen volbouwen, terwijl het niet nodig is.” De locatie van het woonproject zit Groen niet lekker. “Het gaat om de laatste open ruimte tussen de verstedelijkte gebieden Zwevegem en Deerlijk. Zwevegem profileert zich als klimaatgemeente, en oppert dat het wil streven naar het maximale behoud van open ruimte. Dan vinden we dit toch een vreemde beslissing.”

Prijs drukken

Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) nuanceert de kritiek van Groen. “Er moet voldoende aanbod blijven in onze gemeente. Door het aanbod aan woningen groot genoeg te houden, hou je de kostprijs laag. Het klimaatplan dat we hebben voorgesteld, wordt momenteel samen met onze andere bestuursplannen voorgelegd aan de bevolking in een participatietraject, dus dat is nog niet definitief. De zone bij de Stedestraat was trouwens ingekleurd als woongebied, dan is het logisch dat daar bewoning op komt. De open ruimte die we willen behouden zijn onder meer de landelijke gebieden tussen Heestert en Deerlijk, Moen en Sint-Denijs en Sint-Denijs en Kooigem.” In de eerste fase van De Kapaert werden 79 woningen gerealiseerd, in de tweede 44. Nu gaat het om 99 woningen, 15 halfopen bebouwingen en 84 gesloten bebouwingen.