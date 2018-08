Grapjas geeft burgemeester clownsneus 11 augustus 2018

Een vandaal heeft in de Moenstraat tussen Moen en Sint-Denijs een banner van Lijst Burgemeester onder handen genomen. Lijsttrekker Marc Doutreluingne kreeg een rode clownsneus in graffiti. "Ik heb humor en kan er best om lachen, al is het wel kleinzielig en van een laag niveau", reageert de burgervader. "Geen idee waarom iemand zoiets doet. Misschien is het gewoon een grapjas. Een klacht indienen bij de politie? Dat doe ik niet, dat heeft toch geen zin. De banner laten wegnemen, is niet nodig. We zijn er gisteren in geslaagd om de banner te poetsen. De rode neus is weg. Ik hoop dat het nu ook zo blijft." (LPS)