Gilbert en Margriet vieren diamanten jubileum 09 november 2018

02u21 2

Margriet Dequesne (82) en Gilbert Planckaert (83) konden onlangs hun diamanten huwelijksjubileum vieren. Margriet werkte in de wasserij te Zwevegem en daarna bij Motte in Moeskroen.





Ze sloot haar carrière af als bejaardenhelpster. Gilbert werkte zijn ganse leven als draadtrekker bij Bekaert. Samen kregen ze drie zonen: Dirk, Tony en Koen.





Op hun beurt zorgden ze voor zes kleinkinderen: Pieter, Tom, Mégane, Axane, Anouk en Manon. Na de actieve loopbaan, kwamen de jaren van rust. Deze brachten de jubilarissen nog dichter bij de kinderen. De bezoekjes, de uitstapjes, de etentjes, werden een traditie. Margriet werd echter minder mobiel en op een bepaald moment werd beslist dat zij zou worden opgenomen in een woonzorgcentrum. Gilbert woont nog in de Kreupelstraat in Zwevegem.





(GVZ)