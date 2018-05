Germaine en Gerard zijn een briljanten paar 04 mei 2018

02u25 0

Gerard Depaepe (89) en Germaine Peelen (88) waren op 29 april 65 jaar gehuwd. Gerard werkte eerst in de dakpannenfabriek in Zwevegem-Knokke en daarna bij de firma Bekaert. Germaine deed het huishouden. Beiden zijn zeker geen onbekenden in Zwevegem-Knokke. Ze waren er dan ook vrij actief in het verenigingsleven. Ze wonen ook al 65 jaar in de Maria-Bernardastraat. Gerard en Germaine zijn de ouders van vijf kinderen, de grootouders van negen kleinkinderen en de overgrootouders van tien achterkleinkinderen.





(GVZ)