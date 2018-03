Gemeente treedt toe tot Statiegeldalliantie 29 maart 2018

Zwevegem sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Op die manier laat het, net als vele andere steden en gemeenten, organisaties, bedrijven en verenigingen, aan de regering weten dat het vóór de invoering is van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Deze wending is enigszins verrassend te noemen, aangezien het schepencollege in februari, na een open brief van Groen, nog besliste om niet toe te treden in de alliantie. Bij de gemeenteraadzitting deze week, had CD&V een agendapunt laten toevoegen over dit thema. CD&V kreeg meerderheidspartij sp.a aan haar kant, waardoor een wisselmeerderheid vóór de toetreding tot de alliantie stemde. N-VA stemde tegen, Gemeentebelangen, van burgemeester Doutreluingne, onthield zich. "We waren vooraf overeengekomen dat elke partij voor zichzelf mocht beslissen over dit agendapunt." (JME)