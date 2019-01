Gemeente geeft stukje grond in bruikleen: Leanderhof krijgt kinderopvang Joyce Mesdag

30 januari 2019

Het woonproject Leanderhof, op de oude Bekaertsite in het centrum van Zwevegem, krijgt een kinderopvang. Op de gemeenteraardszitting werd daar een noodzakelijke beslissing voor genomen. “Een kinderdagverblijf kan pas een vergunning krijgen als er voldoende eigen buitenspeelruimte is”, legt burgemeester Marc Doutreluingne uit. “Die is er bij het pand dat kinderdagverblijf Balou wil kopen, niet voor handen. Als een verkaveling afgewerkt is, krijgt de gemeente altijd een stuk grond terug van de verkavelaar, om het als openbaar domein in te richten. We hebben nu beslist dat een klein stuk daarvan gratis gebruikt zal mogen worden door het kinderdagverblijf. Op die manier kan Balou een vergunning aanvragen. Het gaat om een vrij groot woonproject, waar zich wellicht heel wat jonge gezinnen zullen vestigen. Wij wilden er graag mee helpen voor zorgen dat er een kinderopvang kan komen op die site, pal in het centrum.” Het woonproject Leanderhof zal zo’n 300 woongelegenheden tellen. De verkoop daarvan start op donderdagavond, 31 januari.