Geliefde postbode doet laatste ronde: “Zo’n goeie ‘facteur’ gaan we nooit meer hebben” Joyce Mesdag en Peter Lanssens

26 maart 2019

17u49 1 Zwevegem Postbode Luc Voet (59) uit Zwevegem heeft vandaag zijn laatste ronde gedaan. Heel veel van zijn vaste ‘klanten’ hadden affiches en ballonnen uitgehangen aan hun brievenbus om te tonen hoe erg ze hun favoriete postbode gaan missen. “Zo’n goeie ‘facteur’ gaan we nooit meer hebben”, zegt Marie-Christine Vannieuwenhuyze.

Het waren enkele familieleden van Luc die een tijdje geleden een oproepje plaatsten op Facebook om Lucs laatste ronde onvergetelijk te maken. “Luc is 41 jaar postbode geweest”, zeggen Brigitte Voet, zijn zus, en Liesje Decraene, de vriendin van Lucs neef. “Zijn afscheid konden we dus niet zomaar voorbij laten gaan.” Maar dat er zóveel reactie zou komen, hadden de dames niet verwacht. “We wisten wel dat Luc graag gezien was, maar de reacties waren bijna niet bij te houden. We zijn ballonnen beginnen verdelen langs Lucs ronde en we hebben ook een affiche gemaakt die de mensen konden uithangen aan hun raam.”

De bedoeling was dat het één grote verrassing zou blijven . “Maar hier en daar moet toch iemand al iets gelost hebben, en er had ook iemand zijn affiche een dag te vroeg uitgehangen, dus hij voelde wel dat er iets op til was”, lacht Brigitte. “Maar dat het zo groots zou uitpakken, dat had hij net als wij nooit kunnen vermoeden.”

Altijd goedgezind

Lucs vaste collega Renaud Vervaecke nam een deel van zijn ronde over zodat Luc in het stuk waar hij al 20 jaar de post bedeelt nog wat meer tijd dan anders zou kunnen vrijmaken voor een praatje. Vrienden versierden de fiets van Luc met blikjes en ballonnen en Brigitte en Liesje vergezelden Luc met de wagen,om alle geschenkjes en kaartjes die hij langs zijn parcours kreeg te kunnen meenemen.

Ineke Bulcaen had haar voortuin versierd ter ere van Lucs afscheid. “Ik ben zelf postbode in Anzegem, misschien kan dat mijn enthousiasme verklaren. Luc is echt een hele toffe, sympathieke kerel. Hij is altijd goedlachs en maakt nog graag tijd voor een praatje, hoewel het voor postbodes steeds minder evident is om dat te doen.” Marie-Christine knikt instemmend. “We gaan nooit nog zo’n goeie postbode hebben als Luc. Hij was echt áltijd goedgezind en vriendelijk, en hij deed zijn best om altijd te helpen. Een brief die bij iemand verderop zijn ronde moest raken? Ik mocht ‘m altijd met hem meegeven. Op voorwaarde dat er een postzegel op plakte, natuurlijk. We gaan hem echt missen.”

Tijd maken voor een praatje

En zo ging het een hele morgen door. Voorbijrijdende chauffeurs hielden even halt om te claxonneren en Luc proficiat te wensen met zijn pensioen, vaste klanten kwamen naar buiten om Luc te kussen en te knuffelen, en heel soms moest hij nog eens even binnenkomen om een laatste ‘goeien’ te drinken.Luc werd zowaar emotioneel van al die aandacht. “Ik had het niet verwacht dat er zoveel mensen mijn laatste ronde zo onvergetelijk zouden maken. In de voorbije 41 jaar ben ik postbode geweest in Zwevegem, Sint-Denijs, Kortrijk en Sint-Lambrechts-Woluwe, de laatste 20 jaar had ik mijn vaste ronde in Moen. De laatste jaren werd die ronde almaar groter. Postbodes krijgen almaar minder tijd voor een babbeltje met de mensen, hoewel dat voor veel mensen erg belangrijk is. Ik ben het zolang mogelijk blijven doen, tijd vrijmaken voor praatjes. Dan maakte ik wat extra tijd bij het ene huis, om dan 10 minuten extra hard door te doen om die tijd weer in te halen.”