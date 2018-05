Gedicht jeugddichter Océane (12) op bushokje 01 juni 2018

Op het bushokje van de Moense Verzetlaan prijkt een gedicht van Océane Demasure (12). Zij werd vorig jaar de derde jeugddichter van Zwevegem, dankzij de tweejaarlijkse dichtwedstrijd van het Willemsfonds Zwevegem. Af en toe schrijft de jeugddichter een gedicht op bestelling, en dat wordt dan voordragen op bijzondere gelegenheden tijdens de twee jaar durende 'ambtstermijn'. Het winnende gedicht van de jeugddichter wordt ook 'gematerialiseerd' in het straatbeeld. Het gedicht van Marthe Segers vind je intussen in Otegem, van Justine Ameye aan het station van Zwevegem. Het winnende gedicht van Océane kreeg een plek in Moen, vlakbij het kanaal Bossuyt-Kortrijk. "Ik ben superfier dat mijn gedicht hier een plekje kreeg." (JME)