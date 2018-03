Frituur stelt motorcrossteam voor 02 maart 2018

Frietkotheek Wezze in Avelgem brengt motorsportliefhebbers samen in het nieuwe MX team Frietkotheek Wezze. De vereniging start met zes piloten. Dat zijn Mathias Geirnaert (26), Mauro Vermeersch (6) en Jasmine Planckaert (12) uit Avelgem, Bernd Roos (12) uit Otegem, Jens Beyens (22) uit Heestert en Mike Cottenier (25) uit het Waalse Frasnes. Ze rijden wekelijks wedstrijden in West- en Oost-Vlaanderen, in de Vlaamse Jeugd Motorcross Organisatie (VJMO) en de Motor Cross Liefhebbers Bond (MCLB). De vereniging werd op zondag 25 februari voorgesteld in café 't Geheim in Waarmaarde.





(LPS)