Francine en Maurice zijn briljanten echtpaar 23 februari 2018

Maurice Deceukelier (87) en Francine Vanrobaeys (87) hebben hun briljanten huwelijksjubileum gevierd. Maurice was postbode. Het was ook zo dat hij Francine leerde kennen. "Ik werkte toen in Avelgem en rechtover het postkantoor werkte Francine. Ze was naaister en zwaaide telkens ze mij zag. Ik ben dan maar eens binnengestapt en van het een kwam het ander", herinnert hij zich nog. Ze vestigden zich in Zwevegem-Knokke. Hun woning deed zelfs een tijdje dienst als postkantoor. De jubilarissen hebben 6 kinderen, 13 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.











(GVZ)