Fotograaf serveert voortaan ook koffie 14 november 2018

02u23 0 Zwevegem Fotograaf Bart Colson heeft gisteren in Zwevegem zijn nieuwe zaak 'Koffieshot' geopend. In zijn fotografiezaak serveert hij voortaan ook koffie.

"Al 26 jaar ben ik actief als fotograaf in Zwevegem", legt Bart uit. "Ik heb heel vaak mensen op bezoek voor fotoshoots in mijn studio. Voor hen is die fotoshoot vaak een beleving, waar ze graag met de familieleden nog wat over napraten. Tot nu moest ik hen altijd doorverwijzen naar de plaatselijke horecazaken, nu kunnen ze in mijn eigen zaak nog iets drinken. In mijn koffiezaak hang ik ook mijn eigen werk op, zodat ook mensen die zomaar iets komen drinken in Koffieshot ook in contact komen met mijn fotografiewerk. Ik zorg ook voor een app, waar mensen foto's die op hun smartphone staan, mee kunnen afdrukken in mijn zaak." (JME)