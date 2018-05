Fiets uitlenen in de fietsbieb 19 mei 2018

Zwevegem heeft, dankzij beweging.net Zwevegem, een 'fietsbieb'. De fietsbieb biedt kwaliteitsvolle tweedehands kinderfietsen aan die je goedkoop kan ontlenen. Voor 20 euro fietsgeld per kind, plus een waarborg van 20 euro, kan je een jaar lang een kinderfiets op maat gebruiken.





De fiets mag je tijdens dat jaar ook gratis omruilen voor een andere maat of een ander model. Wie een eigen kinderfiets aan de fietsbieb schenkt, hoeft een jaar lang geen fietsgeld te betalen. Fietsen die in goeie staat zijn, kunnen binnengebracht worden in het Huis van het Kind op het Theofiel Toyeplein. De Fietsbieb is ook nog op zoek naar vrijwilligers: handige harry's die graag sleutelen aan fietsen of die enkele uren per maand de fietsbieb willen openhouden.





Wie wil meewerken, kan contact opnemen via zwevegem@fietsbib.be of www.fietsbieb.be. (JME)