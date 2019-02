Ex-advocaat vrijgesproken in beroep voor witwaspraktijken Jeffrey Dujardin

20 februari 2019

16u56 0 Zwevegem Ex-advocaat Guy M. (57) uit Zwevegem is in het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor witwaspraktijken. De vijftiger kreeg in eerste aanleg een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor het witwassen van 50.000 euro.

Guy M. was tot halfweg 2016 advocaat. In die hoedanigheid verdedigde hij een tijdlang een oplichterskoppel. Volgens dat koppel betaalden ze M. wel 50.000 euro cash geld aan hun advocaat maar bij een huiszoeking vonden de speurders enkel een ereloonnota van 10.000 euro terug. Bovendien bleek de Lexus van M. ingeschreven op de vennootschap van het oplichterskoppel. Halfweg 2016 verloor Guy M. zijn titel als advocaat. De tuchtraad schrapte hem toen definitief van het tableau van de advocaten na de vaststelling van een hele rits onregelmatigheden. In het hof kreeg de man de vrijspraak.