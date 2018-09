Ex-advocaat veroordeeld voor witwaspraktijken 06 september 2018

Ex-advocaat Guy M. (57) uit Zwevegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor het witwassen van 50.000 euro. Guy M. was tot halfweg 2016 advocaat. In die hoedanigheid verdedigde hij een tijdlang een oplichterskoppel. Volgens dat koppel betaalden ze M. wel 50.000 euro cash geld aan hun advocaat maar bij een huiszoeking vonden de speurders enkel een ereloonnota van 10.000 euro terug. Bovendien bleek de Lexus van M. ingeschreven op de vennootschap van het oplichterskoppel. Guy M. moet ook een geldboete van 1.800 euro betalen. Volgens het Openbaar Ministerie gaf M. ook onderdak aan het koppel terwijl hij wist dat het gerecht hen zocht. Daarvoor werd de ex-advocaat vrijgesproken omdat het ging om criminelen die een wanbedrijf hadden gepleegd en geen misdrijf. Juridisch gezien kan je dan geen mensen verborgen houden voor het gerecht. Halfweg 2016 verloor Guy M. zijn titel als advocaat. De tuchtraad schrapte hem toen definitief van het tableau van de advocaten na de vaststelling van een hele rits onregelmatigheden. (AHK)