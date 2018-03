Even bijtanken op tractorwijding 06 maart 2018

Omdat de landbouwers op hun velden stilaan opnieuw aan het werk kunnen, heeft de KLJ van Heestert zondagmorgen een tractor- en truckwijding georganiseerd. Onder een deugddoende lentezon schoven 125 tractors en vrachtwagens voorbij. Er was een goede mengeling van antieke tractoren en hypermoderne machines. Ze werden allen gewijd door de nationale KLJ-proost Dirk Decuypere. Hij was wel een beetje kwistig met het wijwater. Johan Coussement, lid van de kerkfabriek, moest het wijwatervat af en toe bijvullen. Nadien maakten de deelnemers met hun ronkende machines nog een korte rondrit. Op het eindpunt werd de wijding afgesloten met het nodige vocht in het lokaal van de KLJ. (GVZ)