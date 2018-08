Emeric en Judith vieren diamanten jubileum 07 augustus 2018

02u37 0

Emeric Buckens (82) en Judith Laverge (80) hebben onlangs hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Emeric en Judith namen de beenhouwerij over van zijn ouders. In 1988 lieten ze de zaak over aan de huidige uitbaters Luc en Myriam. De jubilarissen zijn hevige supporters van Zwevegem-Sport. Al bijna hun hele leven gaan ze naar alle thuismatchen kijken. De jongste jaren weliswaar vanuit de kantine.





(GVZ)