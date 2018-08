Elektrische fiets gestolen 08 augustus 2018

02u37 0

Een vrouw die gisterenvoormiddag boodschappen ging doen in een slagerij in de Avelgemstraat in Zwevegem, is haar elektrische fiets kwijtgespeeld. De vrouw was maar enkele minuten in de winkel, maar dat volstond voor de dief om er met haar fiets vandoor te gaan. De eigenares was helemaal van streek en werd door een andere klant naar huis gebracht. Daarna ging ze aangifte doen bij de politie. (VHS)