Elektriciteitspaal begeeft bij ongeval 30 januari 2018

Op de Keiberg in Heestert botste gisteravond iets over zeven uur een een auto tegen een elektriciteitspaal. De bestuurder van een Ford Focus, die in de richting van Avelgem reed, verloor even voorbij Het Smaaktafereel (een chocolaterie en ijssalon, red) de controle over zijn stuur. De wagen belandde in een haag, botste tegen een elektriciteitsspaal en kwam wat verderop tot stilstand. Door de klap moest de paal worden vervangen. Dat zorgde voor hinder op de Keiberg. De gecrashte bestuurder raakte lichtgewond. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. (VHS)