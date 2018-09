Eerstesteenlegging nieuwe school 04 september 2018

02u26 0

De eerste schooldag was gisteren het ideale moment voor een eerstesteenlegging van de nieuwe gemeenteschool in Heestert. Ruim 200 leerlingen gaan nu op twee locaties naar school: kleuters en eerste leerjaar in een vestiging in de Gauwelstraat en kinderen van de andere vijf leerjaren in de oude jongensschool in de Vierkeerstraat. De vestiging in de Gauwelstraat is van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën en past in een masterplan van woonzorgcentrum Marialove. Alle leerlingen in de Vierkeerstraat les laten volgen kan niet omdat de oude jongensschool te klein en verouderd is. Vandaar de nieuwbouw, die op een plein achter het kerkhof komt. Kostprijs: 5,15 miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen euro via subsidies. De nieuwbouw in U-vorm krijgt ingesloten een speelplaats voor kleuters en achteraan een speelplaats voor lagere scholieren. In de kelderverdieping komt een sporthal, 10 klaslokalen komen in de twee bovengrondse verdiepingen en er is verder plaats voor onder meer een refter, zorgklas, leraarskamer en polyvalente zaal. De leerlingen verhuizen in de herfstvakantie van 2019 naar de nieuwbouw. (LPS)