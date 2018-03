Eerste Lentedrink in Europawijk 13 maart 2018

02u36 0

Het is nog wat vroeg, maar in de Europawijk in Zwevegem werd een eerste Lentedrink georganiseerd. Het initiatief kwam van Sem Vanhessche, Kenny Coorevits, Dempsy Dobbels, Bert Callens en Nick Kesteloot. Zij willen met het initaitief mensen samenbrengen om zo de buren beter te leren kennen. De Europawijk is in volle expansie en telt nu al zo'n 500 woningen. Volgend jaar wil men zich verenigen in een vzw.





(GVZ)