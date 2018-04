Eerste Aqua Trailz is succes 30 april 2018

Sobeka blaast 75 kaarsjes uit. De kajakclub heeft het jubileum zaterdag gevierd met Aqua Trailz. Dat nieuwe initiatief in samenspraak met jeugdhuis De Harp en natuursportorganisatie Oenanthe omvatte een obstakelrace. Het parcours liep over het land en het water, onder meer met een opblaasbare hindernisbaan op het kanaal Bossuit-Kortrijk. "Er waren ondanks het minder goeie weer 120 deelnemers", zegt Maaike Bettens van Sobeka. Winnaars van de race waren Tuur Bettens (14 kilometer), Corneel Delesie (8 kilometer) en Jerôme Wostijn (jonger dan 15 jaar). Er was ook een bierloop met 120 deelnemers. En het was 's avonds gezellig druk op het festival Rock in Nof. Je kon er aanschuiven aan foodtrucks. Aqua Trailz moet een jaarlijkse traditie worden. (LPS)