Een perfecte hoeveelheid modder op Cyclocross Otegem Joyce Mesdag

14 januari 2019

De organisatie van de Cyclocross Otegem mag op een succesvolle editie terugblikken. In tegenstelling tot vorig jaar bleven bezoekers gespaard van hevige regen, met Betsema en Van der Poel heeft de organisatie twee mooie winnaars, en de aanpassingen in het parcours werden gesmaakt. De nieuwe strook door het speelbos bijvoorbeeld, die zorgde als ware modderpoel voor spektakel.

Voor veel Otegemnaars is de cyclocross een jaarlijkse vaste afspraak. Onder meer Els Delva, Ine Devos, David Thijs en Steven Vanhoutte tekenen steevast present op de hoogdag. “Ik moet mijn kinderopvang sowieso sluiten die dag”, zegt Els. “Ouders kunnen de opvang toch niet bereiken, die ligt helemaal ingesloten. We kunnen van de nood dan evengoed een deugd maken, en zelf komen meevieren. Alleen jammer dat we dan toch entrée moeten betalen.” “Het is wat koud, maar dat deert ons niet’, zegt Ine. “We kunnen ons ernaar kleden, en met wat Hasseltse koffie erbij kunnen we ons wel warm houden.” Steven en David sponsoren zelfs de koers sinds dit jaar. “Waarom we dat doen? Het is het grootste evenement in Otegem, en door te sponsoren helpen we onze gemeente leven in te blazen.”

Pieter Van Respaille, Brecht Loosveldt en Tom Braekeveld vatten post bij een van de nieuwigheden in het parcours. Een nieuwe metalen brug verving het oudere houten exemplaar, en het hoogteverschil van nog eens anderhalve meter tilde de renners naar ongekende Otegemse hoogtes. “Wij zijn afkomstig uit Otegem, en zakken elk jaar voor de cyclocross terug naar onze thuisgemeente”, zegt Tom.

Voor het tweede jaar op rij mocht voetbalclub Blauwvoet haar kantine niet openen. De organisatie heeft een deal met een cateraar, die in ruil voor een flink bedrag al het eten en drinken op de site mag voorzien, en die duldt geen concurrentie. “Ik vind dat een beetje jammer”, zegt Tom. “Wij speelden vroeger ook alle drie in de voetbalclub hier, en hebben hier ook nog drank verkocht. Dat de voetbalclub hier geen drank mag verkopen, is een grote streep door de rekening. Ik kan dat niet begrijpen. Maar we komen toch, hoor.”

Roger Debu beleefde de cyclocross van op de eerste rij. Hij woont langs het parcours, op het Joseph Ysenbaertplein. Vanuit zijn living ziet hij de renners voorbijrijden. Intussen staat een voetbalmatch op, zo kan hij de sporten wat afwisselen. “Als de eerste renners hier voorbij zijn gekomen, dan loop ik langs achteren naar buiten. Mijn tuin komt uit op het voetbalplein, waar de renners ook voorbijkomen. Vanuit mijn slaapkamer boven kan ik bovendien de brug zien hier verderop in de straat. Andere jaren, als het iets warmer weer is, zou ik wel eens buiten gaan kijken, maar vandaag is het iets te koud. Ik blijf gezellig binnen.”

“We kunnen tevreden zijn over deze cyclocross. Het was een mooie editie, met mooie winnaars. Hoeveel toeschouwers we precies mochten verwelkomen, dat zullen we pas morgen weten, als we onze rekening maken”, zegt ondervoorzitter Eddy Defoor. “Maar het waren er zeker véél meer dan vorig jaar, toen het aantal toeschouwers flink tegenzat omwille van het slechte weer. Een voorzichtige schatting? Wellicht halen we opnieuw rond de 7 tot 8000 bezoekers. Het stukje parcours dat dit jaar voor het eerst door het speelbos liep, bleek het populairst. We hadden de voorbije dagen flink wat water uit de vijver gepompt, om het grondwaterpeil van het terrein wat te doen zakken. Het was nog net drassig genoeg om toegankelijk te blijven voor de bezoekers, maar een spetterend spektakel op te leveren wat de cross zelf betreft. ”