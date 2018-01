Duiktank viert 20.000ste bezoeker 24 januari 2018

In de duiktank op het terrein van de beschermde elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem werd de 20.000ste bezoeker gevierd. De duiktank is 15 meter diep en heeft een diameter van 28 meter. De duiktank wordt sinds 2015 uitgebaat door natuursportonderneming Oenanthe. Vooral duikverenigingen uit binnen- en buitenland komen, waarvan zo'n 40 procent uit Frankrijk.





Professionele duikers en amateurs volgen er opleidingen. Er zijn zowel voor groepen, scholen, bedrijven als individuen initiaties. De duiktank, met een inhoud van 4,7 miljoen liter water, is vooral in de winter in trek. Vanaf de lente wordt er vaker voor open waters gekozen. De duiktank, waarvoor de werken in september 2013 startten, zit in een oude olietank. Het project van de provincie kostte 4,3 miljoen euro, maar kwam er ook dankzij steun van Europa. (LPS)