Dubieuze ex-advocaat draagt z’n veiligheidsgordel niet VHS

18 december 2018

18u11 0 Zwevegem Guy M., een ex-advocaat uit Zwevegem, moest zich alweer voor de politierechter verantwoorden, dit keer omdat hij betrapt werd terwijl hij z’n veiligheidsgordel niet droeg. In oktober zat hij ook al op het beklaagdenbankje, omdat hij rondreed in een Lexus die ingeschreven noch verzekerd bleek.

Begin dit jaar hield de politie in Zwevegem Guy M. tegen, een 57-jarige voormalig advocaat uit de gemeente. De man droeg z’n veiligheidsgordel niet terwijl hij aan het rijden was. Het leverde hem nu een boete op van 160 euro. M. moest in oktober ook al naar de politierechtbank van Kortrijk, omdat hij betrapt was achter het stuur van een Lexus die ingeschreven noch verzekerd bleek. En in september werd M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor het witwassen van 50.000 euro, geld dat hij ontvangen had van een oplichterskoppel. De Zwevegemnaar moest toen ook een boete betalen van 1.800 euro. Guy M. was tot halfweg 2016 advocaat. Hij werd door de tuchtraad van de orde van advocaten geschrapt van het tableau nadat een hele rist onregelmatigheden waren vastgesteld.