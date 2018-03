Drieste inbraak om kerstcadeaus te kunnen kopen 08 maart 2018

02u45 0 Zwevegem Drie jaar cel. Dat riskeren twee Noord-Franse gangsters voor een inbraak tijdens de jongste eindejaarsperiode. De inbrekers wilden de buit verpatsen om kerstcadeautjes te kunnen kopen voor hun kinderen.

Twee mannen uit Rijsel, 52 en 37 jaar oud, staken op 21 december vorig jaar de grens over. Om te komen tanken en sigaretten te kopen, beweren ze. "En nadien zijn we wat beginnen rondrijden in de streek", klinkt het. Ze belandden in de landelijke Salembierstraat in Zwevegem, waar op dat moment net Luc Putman wegreed van zijn woning. Ideaal om in te breken, bedachten de Noord-Fransen en dus stampten ze de voordeur in. Alleen was de bewoner snel terug. Toen ze oog in oog stonden met hem, spoot de oudste dader Putman met pepper-spray in de ogen. Daarna gingen de boeven er in de wagen van hun slachtoffer vandoor met een laptop en juwelen. Even verderop wisselden ze de gestolen wagen voor hun eigen voertuig en passeerden ze opnieuw voor de woning van Putman.





De politie was intussen in de buurt en kon de twee inrekenen. In de wagen troffen de inspecteurs niet alleen de buit maar ook inbrekersmateriaal, mutsen en handschoenen aan. De boeven ontkennen de feiten niet. "We wilden de buit verpatsen om kerstcadeautjes te kunnen kopen voor onze kinderen en kleinkinderen", beweren ze. In het geval van de jongste dader (37) gaat het om zijn dochter van 19 en haar kind van 3 jaar oud. Beide daders hopen op een straf met uitstel maar dat is niet naar de zin van het openbaar ministerie dat voor elk drie jaar eist. Vonnis op 19 maart. (VHS)