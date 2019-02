Drie kleuterkoppeltjes beloven elkaar eeuwige vriendschap Joyce Mesdag

14 februari 2019

3 kleuterkoppeltjes van de gemeenteschool in Sint-Denijs zijn vandaag in de echt verbonden: Aagje Vermeersch en Nell Kiernan, Cyriel Vanovertveldt en Clément Baert en Kato Depraetere en Niels Detavernier. Ze werden met een limousine naar het Zwevegemse Gemeentepunt gebracht, waar ze elkaar ‘eeuwige vriendschap’ beloofden voor burgemeester Marc Doutreluingne. “Een tijdje geleden hadden we in onze klas afgesproken dat we een echt trouwfeest zouden organiseren”, zegt juf Sofie Pluym. “Tot mijn verbazing zijn er heel veel mensen op de kar gesprongen om er echt een straf feest van te maken. Kapster Sandrine is langs geweest in de klas, om het haar te doen van de trouwkoppeltjes, Soffys heeft ballonzuilen gemaakt voor ons,… Korinzo Ruysschaert kwam de 6 kindjes en hun 2 getuigen ophalen met de limousine, maar eerst heeft hij de andere kindjes van de klas ook even op een ritje getrakteerd. Na de ceremonie hebben we gegeten in feestzaal De Deugdzonde, de ouders hadden voor een dessertbuffet gezorgd,… Het was echt met alles erop en eraan. Ik vrees dat ze het later, als het voor écht is, geen vrede meer gaan nemen met minder”, lacht juf Sofie.