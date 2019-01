Dorp heeft na vijf jaar weer eigen patisserie: meteen aanschuiven Peter Lanssens

10u10 0 Zwevegem Het dorp Sint-Denijs heeft na vijf jaar weer een eigen patisserie. La Petite Patissière is sinds deze voormiddag open in Sint-Denijsplaats 8, waar vroeger een kinesist zat. Het gezicht van de zaak is Marie-Charlotte (19), dochter van bakker Chris Ottevaere (48) en Isabelle Stragier (46) en zus van Romanie (15). De inwoners zijn in hun nopjes. “Er stonden om 7.30 uur al veertien mensen aan de deur te wachten, hier is zeker nood aan”, zegt Chris Ottevaere.

La Petite Patissière heeft alles in huis met bijvoorbeeld tal van soorten brood en gebak, huisbereide koekjes en ijs zoals stracciatella en speculoos. Alles wordt telkens vers in de bakkerij van Ottevaere in de Bossuitstraat 1 in Moen gemaakt en naar La Petite Patissière in Sint-Denijs overgebracht. “Ons motto is op is op, want we kunnen geen meerdere keren per dag op en af rijden tussen Moen en Sint-Denijs”, zegt Chris Ottevaere. “Ik dank onze ploeg van twaalf personeelsleden. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om deze tweede bakkerij op te starten. Ik dank ook de klanten voor het vertrouwen.”

Gratis koffie en gebak

Bestellingen plaatsen (tel. 0479/50.14.52) kan, maar telkens minstens een dag op voorhand en af te halen vanaf 12 uur in Sint-Denijs ofwel vanaf 11 uur in Moen. De klanten worden vandaag, tijdens de openingsdag, getrakteerd op onder meer gratis koffie en gebak. De openingsuren van La Petite Patissière zijn op zondag van 7.30 tot 15 uur, op maandag van 11 tot 18.30 uur, op dinsdag en vrijdag van 7.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 7.30 tot 18 uur. De sluitingsdagen zijn woensdag en donderdag.