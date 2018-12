Dierenasiel sluit succesvolle kerstactie af Joyce Mesdag

26 december 2018

De kerstactie in dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem heeft een berg cadeautjes opgeleverd voor de dieren die er verblijven. Met de kerstdagen wordt elk jaar een kerstactie georganiseerd, waarbij gulle schenkers pakjes onder de kerstboom kunnen leggen voor de dieren. “Dankzij een gulle sponsor hadden we al voldoende hondenvoer voor maanden ver, we hadden dus vooral waspoeder, dekentjes, ontsmettingsmiddel… gevraagd” zegt Veerle Debaillie. “We hebben echt heel veel spullen binnen gekregen, we zijn supertevreden.” Het dierenasiel bleek ook een populair goed doel voor acties in het kader van de Warmste Week. “De voorbije jaren waren er telkens 1 of 2, maar dit jaar werden er maar liefst 7 acties georganiseerd ten voordele van ons asiel. We hebben nog niet alle cheques binnen, maar sowieso belooft dat dus ook al een mooi bedrag te worden. Tijdens onze kerstdagen kwamen de eerste mensen hun cheques afleveren.”