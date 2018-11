Dierenasiel dringend op zoek naar baasjes NU AL PLAATSGEBREK, EN DRUKSTE DAGEN KOMEN NOG JOYCE MESDAG

28 november 2018

02u23 0 Zwevegem Dierenopvangcentrum de Leiestreek zit overvol en trekt aan de alarmbel. Vorige maand kreeg het asiel in één klap 23 verwaarloosde dieren binnen. De honden en katten stellen het goed en zoeken nu dringend een nieuwe thuis. "Het plaatsgebrek komt ongelegen, want het wordt sowieso druk de komende weken", vertelt Veerle Debaillie.

Op 26 oktober werden 35 honden en 15 katten afgestaan door een koppel in Damme. "Na een tip is Dierenwelzijn daar langsgeweest voor een controle", vertelt Veerle Debaillie. "Het was meteen duidelijk dat de dieren er weg moesten. Ze zaten allemaal opgesloten in hun eigen vuiligheid. Het koppel zag de dieren als verzamelobjecten. Dierenwelzijn slaagde erin het koppel te overtuigen om hun 'collectie' af te staan, zodat er geen inbeslagname moest gebeuren."





Hond overleden

Veertien honden en negen katten werden naar Zwevegem gebracht. "Dierenwelzijn belt in een dergelijk geval rond naar de verschillende dierenasielen om te polsen welke asielen een deel van de dieren kúnnen opvangen. Je mag niet onderschatten hoeveel werk hierbij komt kijken. Het zijn bovendien vaak geen jonge dieren meer, waardoor die niet altijd even gemakkelijk een nieuwe thuis vinden. Maar goed, wij gaan meestal in op vragen van Dierenwelzijn, omdat we het als onze plicht beschouwen om dieren in nood te helpen." Bijna alle dieren zijn intussen klaar om naar een nieuw baasje te vertrekken. "Eén hondje is niet meer teruggekeerd van bij de dierenarts omdat de wonde in zijn bek te groot was om er nog iets aan te kunnen doen. Maar alle andere dieren verkeren nu weer in goede gezondheid. Wie een van de honden of katten in huis wil halen, is meer dan welkom."





Drukke periode

Het opvangcentrum hoopt dat het snel gaat, want het kampt met een plaatsgebrek. "Onze maximumcapaciteit is bereikt. We hebben nu 45 honden en 25 katten. En dat is geen goede zaak, want het wordt sowieso nog extra druk de komende weken. De eindejaarsperiode is immers traditioneel een periode waarin er veel dieren afgestaan worden. Hoe dat komt, is moeilijk te zeggen. Ik vermoed dat honden die in een opwelling werden gekocht deze zomer, plots minder goed in het plaatje passen nu ze met deze koude een plaatsje binnen moeten krijgen."





Het Dierenasiel organiseert dit eindejaar opnieuw een kerstactie, waarbij je cadeautjes kan kopen voor de dieren in het asiel. Op zaterdag 22 december en zondag 23 december tussen 14 en 19 uur kan je er ook terecht voor een drankje.