Deerlijkstraat onderbroken voor aanleg fietspad Joyce Mesdag

18 april 2019

17u00 4

De aanleg van het ontbrekende stuk fietspad tussen de Deerlijkstraat en de Otegemstraat, vlakbij de site Leanderhof, start op vrijdag 19 april. Het wordt een dubbelrichtingsfietspad met een breedte van 3 meter over een afstand van 600 meter. Het gaat om een zogenaamde ‘missing link’: het fietspad zal langs beide kanten, zowel richting Kortrijk als richting Avelgem, aansluiten op de bestaande fietssnelweg, het Guldenspoorpad.

In een eerste fase wordt het kruispunt met de Deerlijkstraat aangepakt. De weg wordt er versmald ter hoogte van de fietsoversteek. Nog tot 24 mei zal daardoor geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Deerlijkstraat, tussen de Bekaertstraat en de Blokkestraat. Voor het gewone verkeer is er een omleiding voorzien via de Bekaertstraat, Otegemstraat en Blokkestraat. Omleiding voor het zwaar vervoer (van meer dan 5,5 ton) is voorzien via de Bekaertstraat, Otegemstraat en N391. Meer info over de volgende fases vind je op https://www.zwevegem.be/nieuws/start-aanleg-fietspad-guldensporenpad. Het fietspad moet afgewerkt zijn tegen de zomer van 2019.