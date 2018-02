De Windroos laat speelplaats vergroenen 07 februari 2018

02u26 0 Zwevegem Hittestress stond dinsdag centraal op de veertiende Dikketruiendag, want steden en gemeenten veranderen op warme dagen in de zomer door de vele verharde oppervlaktes in hitte-eilanden.

De temperatuur ligt er tot 7 graden hoger dan op het platteland en bovendien is het risico op wateroverlast groot omdat regenwater er snel wegvloeit. Bomen en struiken zorgen voor afkoeling en beschermen tegen wateroverlast. Daar speelt ook basisschool De Windroos in de Hendrik Consciencestraat in Zwevegem op in, waar een tuingroep een grijze speelplaats laat vergroenen. De leerlingen droomden gisteren volop mee door hun wensen op papieren bladeren te schrijven en aan een wensboom te hangen. Ze kijken uit naar hun vernieuwde speelplaats. Veel kinderen droegen gisteren symbolisch ook een groene trui, groene broek en/of groene jas. (LPS)