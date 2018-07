De Geit moet weekend sluiten na anonieme klacht 07 juli 2018

02u30 0 Zwevegem Restaurant De Geit moet noodgedwongen de deuren sluiten dit weekend. Na een anonieme klacht ontdekte voedselagentschap FAVV dat de naam van de verkeerde zaak op de vergunning van uitbater Bert Vanhalle staat.

Vanhalle kreeg na een onzekere periode eind april nog het bericht dat De Geit mocht blijven. Het terras en de veranda aan De Geit werden er door een vorige eigenaar illegaal opgetrokken. Nadat een buurtbewoner tegen de gemeentelijke regularisatievergunning in beroep ging bij de provincie, bevestigde de provincie de beslissing van de gemeente om het restaurant te regulariseren. "Diezelfde bewoner is nu opnieuw in beroep gegaan tegen de beslissing van de provincie, en trekt naar de Raad van State", legt Vanhalle uit. "Ik vermoed dat die tijdens zijn opzoekingswerk op een foutje gebotst is, want gisteren stond het voedselagentschap hier aan de deur. Ik baat De Geit uit met dezelfde vennootschap als toen ik achter de toog stond van Falstaff in Kortrijk. Toen ik De Geit heb overgenomen, heb ik het adres van de uitbating aangepast, maar blijkbaar ging er iets fout met de naam. Daardoor is mijn vergunning om De Geit uit te baten niet geldig. FAVV is dus mijn zaak met onmiddellijke ingang komen sluiten. Dat administratief rechtzetten was een kwartiertje werk, maar FAVV moet een nieuwe controle doorvoeren, alsof het een 'nieuwe zaak' zou betreffen, en dat kan pas maandag. Een opdoffer. Frustrerend dat dit nodig is voor een foutje, en vooral frustrerend dat één buurtbewoner ons dat aandoet." (JME)