De bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken is gered Maxime Petit

07 april 2019

Zwevegem Na jaren onzekerheid en tijdelijke opslagplaatsen is de bibliotheek van het Ministerie van Openbare Werken gered. Meer dan 30 ton boeken die de voorbije jaren in Transfo opgeslagen werden, krijgen in het najaar een nieuwe definitieve bestemming.

Toen na de gewestvorming beslist werd om de historische bibliotheek van het nationale Ministerie van Openbare Werken -opgebouwd vanaf 1830- te vernietigen, verpakten vrijwilligers van VVIA (De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie) ongeveer 35 ton boeken en tijdschriften in dozen en brachten deze in veiligheid. Het werd nadien een ware calvarietocht want niemand wilde de bibliotheek overnemen. De dozen kwamen na omzwervingen in Brussel en Menen uiteindelijk in de oude elektrische centrale van Zwevegem terecht maar door de herbestemming van de site Transfo moesten de boeken en tijdschriften ook daar verdwijnen. Dat gebeurde de voorbije dagen ook. Later dit jaar -vermoedelijk ergens in oktober- wordt de bibliotheek naar een definitieve plek verhuisd. De VVIA wil de naam van de nieuwe plek nog niet vrijgeven en verzekert dat alles momenteel ook op een veilige plek ligt.

De vrijwilligers van de VVIA vonden tijdens de verhuis in de kelders van Transfo Zwevegem een aantal andere archieven terug. Zo ook dat van brouwerij Van Dromme uit Izegem, een beperkt archief van de Elektriciteitscentrale van Oostende en een archief van de scheepswerf van Rupelmonde. Daarin bevinden zich interessante productiegegevens van de bouw en onderhoud van schepen tijdens de tweede wereldoorlog en van schepen die voor Congo nog na de onafhankelijkheid van onze ex-kolonie gebouwd werden. Hoe en waarom deze archieven ooit in Zwevegem terecht kwamen is voor de vrijwilligers van de VVIA een raadsel.