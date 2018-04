Davy Nys neemt ontslag als raadslid 19 april 2018

02u32 0

Gemeenteraadslid Davy Nys (Gemeentebelangen) neemt ontslag uit de gemeenteraad, en hij trekt zich ook terug uit de Lijst Burgemeester, waarop hij een derde plaats had gekregen in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen. "De voorbije zes jaar vormden een mooie ervaring, vandaar dat ik aanvankelijk ook de komende legislatuur een actieve rol wilde spelen", zegt Nys. "Ik werk echter als zelfstandig handelsvertegenwoordiger, en ik heb een project aangeboden gekregen dat veel tijd zal opslorpen in mijn agenda. Ik zal bijvoorbeeld vaker in het buitenland zijn voor beurzen, en mijn werkuren zullen er veel onregelmatiger op worden. Naar mijn aanvoelen zal ik die nieuwe opportuniteit niet kunnen combineren met mijn politiek engagement voor Zwevegem. Aangezien ik liever niet aan iets begin als ik niet zeker ben dat ik het voor de volle 100% goed kan doen, zet ik dus een stap opzij. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst misschien toch terugkeer naar de politiek." Wie Davy Nys zal vervangen in de raad en op de kieslijst, is nog niet bekend gemaakt. (JME)





Meer over Davy Nys

politiek