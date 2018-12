Cyclocross Otegem strik Van der Poel en van Aert Joyce Mesdag

14 december 2018

18u18 2

De organisatie van de Internationale Betafence Cyclocross Otegem Boven heeft enkele toppers weten te strikken voor de 51ste editie op 14 januari. Op de persvoorstelling wist de organisatie te melden dat onder meer Mathieu Van der Poel en Wout van Aert hun aanwezigheid hebben bevestigd. Er komt ook veel vrouwelijk talent: Sanne Cant, en de nationale kampioenes van Italië en de Verenigde Staten. “We merken dat we dames wel vlot naar Otegem krijgen”, zegt ondervoorzitter Eddy Defoor. “De prijzen liggen iets lager, waardoor we iets meer ruimte hebben om tussen te komen in hun reiskosten, vandaar.” Net als vorig jaar zal de wedstrijd uitgezonden worden op Telenet Play Sports en in Nederland op Ziggo Go. “En ook de wedstrijd van de dames zal rechtstreeks uitgezonden worden.” Het wordt meteen ook de laatste editie met Willy Ovaere als voorzitter. Die is er intussen 75 geworden.