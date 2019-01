Cyclocross lokt meer dan 6.000 toeschouwers Joyce Mesdag

15 januari 2019

15u07 0

De cyclocross van Otegem heeft maandag ruim 6.000 bezoekers gelokt. De organisatie had het aantal bezoekers op 7.000 tot 8.000 geschat, maar het was wachten tot vandaag op het precieze aantal. “Het zijn er dus iets minder geworden”, zegt ondervoorzitter Eddy Defoor. Het zijn er niettemin meer dan dubbel zoveel als vorig jaar, toen het barre weer genadeloos toesloeg en heel veel trouwe bezoekers afhaakten. De komende weken wordt de editie van dit jaar geëvalueerd. Of Willy Ovaere, die al sinds jaar en dag voorzitter is van de organisatie van de Cyclocross, ook de komende jaren nog voorzitter blijft of niet, is een van de onderwerpen die aan bod zullen komen. Willy is er intussen 75 geworden. Er is al een tijdje sprake van dat hij een stap opzij zou zetten, maar echt knopen werden daar nog niet over doorgehakt.