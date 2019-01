Cyclocross haalt top veldrijden naar Otegem Voetbalclub mag tweede jaar op rij kantine niet openhouden tijdens de cross Joyce Mesdag Erik Deblock

11 januari 2019

07u59 0

Maandag staat er Otegem met de Cyclocross opnieuw een jaarlijkse hoogdag te wachten. Het parcours loopt dit jaar door het pas aangelegde speelbos, de oude houten brug wordt vervangen door een hoger metalen exemplaar en met Van der Poel en Van Aert heeft de organisatie enkele toppers beet. Domper: voetbalclub Blauwvoet mag opnieuw haar kantine niet opendoen, en dat zorgt voor wat discussie.

De organisatie hoopt op een topeditie, na de mindere editie vorig jaar. “Normaal hebben we zo’n 8000, 9000 toeschouwers, maar door het dramatische weer vorig jaar waren het er maar een 3000-tal”, zegt Eddy Defoor, ondervoorzitter. “Hopelijk is het weer ons dit keer beter gezind, want meerdere dergelijke edities na elkaar zou onze organisatie allesbehalve goed doen.”

Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd aan het parcours ten opzichte van dat vorig jaar. “In de toekomst komt er een kunstgrasveld op een van de velden”, zegt Defoor. “Eens het zover is, kunnen we dat veld niet meer opnemen in het parcours. Omdat we daar nu al op willen anticiperen, loopt het parcours daarom voor het eerst voor een stuk door het pas aangelegde speelbos en over een extra stukje richting Paperrestraat.”

Er zijn net als vorig jaar drie bruggen. “Op de plaats waar de houten ietwat versleten brug vroeger stond, komt een duurzamer metalen exemplaar, dat anderhalve meter hoger is. Dat zorgt alvast voor een extra uitdaging voor de renners. Daarnaast blijven de trappen aan ’t Sprotje en de schuine kanten aan het voetbalveld dat wel nog aangedaan wordt, de andere uitdagingen.”

Met Van der Poel en Van Aert heeft de organisatie enkele toppers beet. “Maar overal waar Van der Poel aan de meet komt, wint hij. De crossen bij de dames zijn wat spannender, en ook wat dat betreft komen bezoekers aan hun trekken. De hele vrouwentop komt, met uitzondering van de Nederlandse Worst.”

Er is toch een kleine donderwolk aan de zonnige cyclocross-hemel: voor het tweede jaar op rij mag voetbalclub KV Blauwvoet Otegem haar kantine niét opendoen. Een cateraar betaalt de cyclocross een aanzienlijk bedrag om het eten en drinken te mogen verzorgen op het evenement, en die duldt geen concurrentie. Gevolg: de leden van de voetbalclub mogen geen drank verkopen en hun kantine, en dat scheelt hun clubkas uiteraard een flink pak inkomsten.

“Vorig jaar was ons een oplossing beloofd”, zegt voorzitter Mathieu Salembier. “Maar die kwam er niet. Er is een voorstel gedaan hoor, maar dat was echt onredelijk. We willen hier geen grote heisa van maken, maar we willen wél dat mensen weten dat dit niet onze eigen keuze is. Inderdaad, andere voetbalclubs hebben misschien ook geen evenement zoals de cyclocross waar ze elk jaar hun kas kunnen spijzen. Maar wij hebben vele jaren de cyclocross mee helpen groot maken, en nu het evenement groot geworden is, worden wij aan de kant gezet. Dat is erg ondankbaar van de organisatie, vinden wij.”

Ondervoorzitter Defoor betreurt de gang van zaken. “Het bedrag dat wij krijgen van de cateraar is voor ons een belangrijke bron van inkomsten om ons evenement te kunnen blijven organiseren. Het is de cateraar die beslist. Ik heb zelf wat aan de kar geduwd en geijverd voor een scenario waarbij de voetbalclub tóch de kantine kon open doen, maar ze zijn blijkbaar niet tot een overeenkomst gekomen. Jammer. Maar ik vind niet dat ons iets verweten kan worden. Neem nu dat wij financieel in de problemen zouden komen, dan zouden wij ook geen drankenstandje mogen openhouden naast hun kantine op dagen dat er voetbalactiviteiten zijn, denk ik dan.”

Tickets kosten 10 euro in voor verkoop en 12 euro aan de deur. 12.30u rijden de gentlemens, om 13.45u zijn de dames aan de beurt, de heren volgen om 15 uur. Meer info op www.cyclocrossotegem.be