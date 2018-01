Cross werd niet gereden in 1979 02u27 0 Henk Deleu De organisatoren van de eerste cross in 1969.

Het parcours met een lengte van 2,7 kilometer is, met uitzondering van enkele kleine ingrepen op een weide in de Brouwerijstraat, hetzelfde zoals de afgelopen jaren. De dames starten om 13.45 uur en de heren om 15 uur. Burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen) verwacht 7.000 tot 10.000 bezoekers. Er komen grote namen naar Otegem zoals gewezen veldrijders Roland Liboton en Mario De Clercq en drievoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen Eric Leman. Stichter was Roger Defoor, vader van huidig ondervoorzitter Eddy Defoor. Berten van Damme won het eerste jaar en Roger De Vlaeminck het tweede jaar. Er werd één keer geen cross gereden, in 1979, omdat de wegen spekglad waren door ijzel.





Vanaf 17 uur zijn er gratis optredens van Jettie Pallettie en Yves Segers, in een tent aan de gemeenteschool. Info vind je op: www.cyclocrossotegem.be.