Collega’s veroordeeld voor opzetten cannabishandeltje LSI

18 december 2018

17u22

Bron: LSI 0

Drie (ex-)collega’s van metaalbedrijf Betafence in Zwevegem zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van negen maanden of een autonome probatiestraf en elk een boete van 1.000 euro voor verkoop van cannabis. Ze moeten zich wel aan enkele voorwaarden houden. Matthias C. (25) uit Kortrijk was de eerste die zich aan de cannabishandel waagde. Hij nam die over van een vriend die in de gevangenis was beland. Het snelle geldgewin verblindde hem. Maar toen het ook hem te heet onder de voeten werd, overtuigde hij zijn collega op de werkvloer Tim V. (28) uit Harelbeke om ook cannabis te gaan dealen. Een derde 26-jarige collega uit Harelbeke reed hen rond tijdens hun dealronde in Kortrijk en hield geld bij. Voor Tim V. bleef de handel niet lang duren want zijn broer onderschepte een sms over drugsverkoop en dwong hem om zich bij de politie aan te geven. Hij verloor wel zijn job.