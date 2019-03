Clouseau en Bart Peeters op Moen Feest Joyce Mesdag

08 maart 2019

Moen Feest, dat dit jaar plaatsvindt op 24 augustus op de terreinen van transport Vanneste, heeft enkele straffe artiesten weten te strikken: onder meer Clouseau, Bart Peeters en Raymond van het Groenewoud prijken op de affiche daar. “Na een succesvolle transformatie van kids- tot rockfestival in 2018, trekken we in 2019 weer resoluut de pop & rock-kaart”, zegt persverantwoordelijke Niko Vanderschelden. “We hebben voor een fenomenale line-up gezorgd die van Moen Feest opnieuw hét buitenfestival in de regio zal maken.” Vorig jaar lokte het festival met onder meer De Kreuners, Hof van Commerce, Gers Pardoel nog 6000 bezoekers. Dit jaar moeten Clouseau, Bart Peeters, Raymond van het Groenewoud, Milo Meskens, Sons en Les Truttes het publiek weten te bekoren. “Clouseau komt (eindelijk) naar de streek”, zegt Verschelden. “In 2019 zit de band voor opnames van hun nieuw album in de studio. Die studio verlaten ze enkel voor uiterst exclusieve optredens… Moen Feest staat met stip aangeduid in hun kalender, vonken en vuur gegarandeerd dus.” Op 16 maart is er tussen 9u en 12u een exclusief voorverkoopmoment in Moen bij Tuinen Vromant, Spinnerijstraat 2, waar de tickets worden aangeboden aan 25 euro. ‘Moen Feest wil de mensen uit de regio de eerste kans bieden om hun ticket te reserveren.”

Onze regio wordt goed verwend deze zomer als het op ‘Sportpaleisvullers’ aankomt. Clouseau is wat dat betreft kampioen, uiteraard. Niels Destadsbader en Stan Van Samang wisten het Sportpaleis echter ook al te vullen, en die staan de week daarop in Deerlijk op de planken, op het gloednieuwe festival BuikRock. We hoeven deze zomer niet ver te rijden om de toppers van de Vlaamse muziek aan het werk te zien.