Cineast Marc Desmet verkozen tot Figuur van het Jaar 26 januari 2018

De Heestertse cineast Marc Desmet werd door een afvaardiging van de Zwevegemse journalisten en het Willemsfonds uitgeroepen tot 'Figuur van het Jaar 2017' in Zwevegem. Het was de 35ste keer dat deze titel werd toegekend. Marc draaide vorig jaar de film 'Opa' waaraan 100 mensen hebben meegewerkt. Hij ziet de prijs dan ook als een erkenning voor de hele ploeg.





Op de tweede plaats eindigde Ruth Vandenborre, die te voet naar Compostella is getrokken en zo bijna 15.000 euro inzamelde voor het goede doel. Moen Feest staat op de derde plaats voor de organisatie vorig jaar, met namen als K3, Regi, Laura Tesoro en Nathalia op de affiche.





(GVZ)