Chris en Joost stellen nieuw boek Dienst 112 voor 15 februari 2018

02u26 0

In de bibliotheek werd het tweede deel van het boek 'Dringende geneeskundige hulpverlening in België' voorgesteld. Twee jaar geleden verscheen deel 1 en dat liep tot 1988. Nu wordt de recente geschiedenis van de ambulance- en MUG-diensten belicht. Joost Vanhessche uit Zwevegem en Chris Vandeputte uit Avelgem zijn de auteurs. Het duo stond in 1993 aan de wieg van vzw Fokus-100, met het vakblad 'Objectief'. Het boek bevat een schat aan informatie, kost 30 euro en kan verkregen worden bij Standaard Boekhandel of in de bib.





(GVZ)