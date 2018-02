Chiromeisjes winnen Gouden Kobbejager 10 februari 2018

De Gouden Kobbejager, een trofee die jaarlijks in Zwevegem uitgereikt wordt aan de jeugdbeweging met de best onderhouden lokalen, ging dit jaar naar de Chiromeisjes uit Zwevegem. Ze krijgen een geldprijs van 250 euro. De Groene Stekker, voor de vereniging die het meest bewust met energie omgaat, was voor de Chirojongens van Zwevegem. Ook zij krijgen een cheque van 250 euro. De controles gebeuren door de vzw Jeugdinfra die dit jaar trouwens 25 jaar bestaat.





(GVZ)