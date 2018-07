CD&V stelt twee laatste (en jongste) namen voor 16 juli 2018

02u25 0 Zwevegem CD&V Zwevegem heeft de twee laatste, en meteen ook jongste kandidaten voor de volgende verkiezingen voorgesteld. Justine Ottevaere is 24 jaar oud, Valentine Bossuyt 20.

De andere 25 van de 27 kandidaten werden in mei al voorgesteld in aanwezigheid van minister Hilde Crevits. Valentine Bossuyt is met haar 20 jaar de jongste van de lijst, kort voor de verkiezingen wordt ze 21. Zij krijgt plaats 23. Valentine is net afgestudeerd als bachelor maatschappelijke veiligheid en in het najaar start ze de bijkomende bachelor sociaal werk aan hogeschool Vives Kortrijk. Justine Ottevaere, 24 jaar oud, staat op plaats 24. Ze studeerde communicatiemanagement en sinds kort werkt ze als educatief medewerker bij Kazou ZWVL, jeugddienst van de Christelijke Mutualiteiten. Ze was leidster bij Chiro Moen en is nu nog steeds actief in Akabe Scouts Zwevegem, scouting voor jongeren met een handicap. Ze is trainster bij Synchroclub de Flamingo's in Zwevegem.





De lijst van CD&V Zwevegem telt uiteindelijk elf volledig nieuwe kandidaten. De gemiddelde leeftijd bedraagt 46 jaar. (JME)