Buurt Kapel Milanenstraat in feeststemming 31 juli 2018

Naar jaarlijkse gewoonte hielden de buren van de Kapel Milanenstraat hun buurtfeest. Onder een stralende zon werd er gedanst, gelachen en gesmuld. Wijkburgemeester Rik Lazou was in zijn nopjes.





"Zo'n feest bevordert echt de eenheid en de harmonie in de straat. Soms moeten we ook afscheid nemen van enkele buren die verhuizen. Dit betekent ook dat er dan nieuwe buren aankomen. Zo konden we op dit feest met enkele nieuwe bewoners kennismaken." Het feest ging door in de grote tuin van Bart en Laurence Carteur.





(GVZ)