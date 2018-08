Burgemeester dient klacht in na vandalisme verkiezingsposter 17 augustus 2018

02u35 0 Zwevegem Een vandaal heeft het hoofd van burgemeester Marc Doutreluingne uit de verkiezingsbanner gesneden die opgesteld staat in de Moenstraat tussen Moen en Sint-Denijs.

Wellicht gaat het om dezelfde vandaal die de burgemeester enkele dagen geleden een rode neus bezorgde op dezelfde banner. "Ik bekijk het positief", zegt Doutreluingne. "Het gaat wellicht om iemand die het op mij persoonlijk heeft gemunt, en niets tegen 'Lijst Burgemeester' heeft. Wel vind ik het kleingeestig, en vandalisme van de zuiverste soort. Dit keer ga ik wel klacht indienen tegen onbekenden. Al heb ik een vermoeden wie het kan zijn. Een persoon heeft me al een paar keer aangevallen op Facebook en me verweten dat ik een corrupte burgemeester ben. Nu, het is maar een vermoeden. Het is aan de politie om de zaak te onderzoeken." Foto Deleu (JME/LPS)