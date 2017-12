Brandweerman vraagt vriendin ten huwelijk met loeiende sirenes 02u34 180 Alexander Haezebrouck Nick Strobbe en zijn aanstaande Jill Bulcaen. Rechts ook het dochtertje van Jill en stiefdochter van Nick, Youna (7). Zwevegem Vrijwillig brandweerman Nick Strobbe (25) vroeg donderdagavond op een wel erg bijzondere manier ten huwelijk. Ze kwamen met loeiende sirenes toe aan het huis van het koppel, waarna Nick in brandweeruitrusting door de knieën ging. Vriendin Jill Bulcaen (28) gaf meteen haar jawoord.

Nick Strobbe (25), sinds 2010 vrijwillig brandweerman in Zwevegem had een erg bijzonder idee om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. "Ik stapte met het idee naar de luitenant en die ging akkoord." Nick zat donderdagavond thuis toen hij om 18.30 uur plots werd opgeroepen voor een gasontsnapping in zijn straat. "Die melding was natuurlijk vals, maar zoals het moet begaf ik mij naar kazerne om samen met de collega's ons uniform aan te trekken." Van daaruit trokken de brandweerlieden met een ladderwagen en een signalisatiewagen met loeiende sirenes naar de Blokkestraat waar de zogezegde gasontsnapping was. "Omdat mijn vriendin de sirenes hoorde, kwam ze buiten kijken. Toen we voor de deur stopten, wist ze niet wat er gebeurde. Tot ik door mijn knieën ging uiteraard", lacht Nick. "Ze zei meteen ja." Nick en Jill werden getrakteerd op een ferm applaus van de aanwezig brandweercollega's.





Alexander Haezebrouck De tortelduifjes Nick en Jill.

Geen echt gevaar

Kan het wel dat een brandweerman een ladderwagen en een signalisatiewagen, in totaal acht brandweerlui inzet voor een huwelijksaanzoek? "We hadden speciaal gezocht naar een goed moment", zegt luitenant Stefaan Vanneste. "Uiteraard zijn de brandweermannen voor die interventie niet betaald en kaderen we zoiets als een oefening. De rit naar het huis was slechts 700 meter, en we zijn met onze tweede ladderwagen gegaan die niet veel rijdt. Mocht op dat moment een andere brand binnen komen, dan zouden we het aanzoek uiteraard moeten uitstellen. Daarnaast is het al zo moeilijk om gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Die mensen staan dag en nacht paraat, dan moet zoiets ook kunnen." Nick zelf vond zijn aanzoek meer dan geslaagd. "Bij de brandweer zijn we één familie. Ik wilde hen er dan ook absoluut bij hebben op zo'n moment." (AHK)





