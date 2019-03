Brandweer uren in de weer om kilometerslang kleverig spoor op te kuisen LSI

20 maart 2019

13u21

Bron: LSI 0 Zwevegem De Zwevegemse post van de brandweerzone Fluvia is woensdagmiddag enkele uren in de weer geweest om een kleverig spoor van het wegdek te poetsen.

Het spoor was kilometerslang en strekte zich uit van Moen (Zwevegem) via Sint-Denijs (Zwevegem) naar Kooigem (Kortrijk). De brandweer reed het volledige traject met een borstelwagen met sproei-installatie af en kon op die manier het goedje – een onbekende, witte, kleverige substantie- wegvegen en –spoelen.

Vermoedelijk lag een vrachtwagen die in de Verzetslaan in Moen aan een bedrijf was vertrokken aan de oorzaak. De politie van de zone Mira stelde een proces-verbaal op. Mogelijk zal de vervuiler voor de reinigingskosten door de brandweer moeten opdraaien. De verkeershinder bleef beperkt.