Brandweer ruimt zaagmeel van de baan Alexander Haezebrouck

18 januari 2019

16u08 0

In de Bellegemstraat in Zwevegem, belandde vrijdagnamiddag zaagmeel op de rijbaan, dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Avelgemstraat omstreeks 15 uur. Vermoedelijk was een vrachtwagen zonder het te beseffen een deel van zijn zaagmeel verloren. De brandweer snelde ter plaatse en veegde het zaagmeel op en spoot nadien het wegdek opnieuw proper. Door de opruimactie van de brandweer kon het verkeer vanuit de Avelgemstraat een tijdlang de Bellegemstraat niet indraaien.