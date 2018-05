Brandstichter loods van bedrijf is zoon zaakvoerder 30 mei 2018

02u27 1 Zwevegem De zware brand in het ramen- en deurenbedrijf van Didier Liévin in de Deerlijkstraat in Zwevegem werd aangestoken door de zoon van de zaakvoerder. Hij wordt niet aangehouden, maar moet wel voor de rechter verschijnen.

Omdat de oorzaak van de zware brand waarbij een brandweerman gewond raakte niet meteen duidelijk was, stelde het parket een deskundige aan om de zaak te onderzoeken. Dat ging zondag van start. De expert kreeg hulp van brandhonden. Al snel kwamen de speurders uit bij de 39-jarige zoon van zaakvoerder Didier Liévin. Hij ontkende eerst, maar ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen. De brandweer werd zaterdagmorgen omstreeks 6 uur gealarmeerd door buurtbewoners. De hele loods stond bij hun aankomst volledig in lichterlaaie. Sergeant brandweerman Lander Deleersnyder raakte gewond toen bij een controle in het gebouw plots het dak naar beneden kwam.





Lander kreeg het puin over zich heen en belandde in een camionette waarvan een portier open stond. Zijn collega's kwamen hem te hulp en slaagden erin hem snel uit het gebouw te sleuren. De brandweerman liep als bij wonder slechts enkele kneuzingen en builen op. Tegen de middag kon hij het ziekenhuis alweer verlaten. De loods zelf brandde volledig uit.





De zaakvoerder vertoefde afgelopen weekend in het buitenland en was dus tijdens de brand niet thuis. De zoon werd niet aangehouden, maar zal zich wel moeten verantwoorden voor de rechtbank voor feiten van opzettelijke brandstichting.





(AHK)